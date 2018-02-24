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Mehmetçik cuma namazı kıldı

23 Şubat 2018, Cuma
Afrin operasyonu için hazır bekleyen kahramanlarımız, yeni operasyon toplanma noktasının açılışında görüntülendi. Askerler düzenlenen törenin ardından cuma namazı kıldı.
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