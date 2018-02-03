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Mehmetçik Bülbül’de terör örgütü 'nin karargahına girdi

03 Şubat 2018, Cumartesi
Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlere ağır darbe indiren Mehmetçik eli kanlı örgütü ’dan ayrı görenlere de adeta ders verdi. Teröristlerin karargah olarak kullandığı binada hemen her yerde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve sözde Kürdistan haritaları vardı. İşte o çarpıcı görüntüler...
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Turgay Turgay

Allahina kurban senin MEHMETCIK!!!

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evet2
hayır0
cevapla 03.02.2018 14:19
T&#220;RK TÜRK

oraları o şerefsizlere cehennem yapın yiğitlerim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 03.02.2018 10:06
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