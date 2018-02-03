Mehmetçik Bülbül’de terör örgütü YPG'nin karargahına girdi
03 Şubat 2018, Cumartesi
Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlere ağır darbe indiren Mehmetçik eli kanlı örgütü PKK’dan ayrı görenlere de adeta ders verdi. Teröristlerin karargah olarak kullandığı binada hemen her yerde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve sözde Kürdistan haritaları vardı. İşte o çarpıcı görüntüler...
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Allahina kurban senin MEHMETCIK!!!
oraları o şerefsizlere cehennem yapın yiğitlerim.
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