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Mehmetçik 2202 rakımlı Çileklitepe Üs Bölgesi'nde kar kış demeden görev başında

22 Aralık 2018, Cumartesi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki 2202 rakımlı Çileklitepe Üs Bölgesinde sınır güvenliğini sağlayan kahraman Mehmetçik, ağır kış şartlarına aldırış etmeden bölücü terör örgütüne geçit vermiyor.


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