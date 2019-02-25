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Mehmetçik 1 metre kar üzerinde vatan mücadelesinde! O anlar kamerada

25.02.2019 10:12

Türk askerinin, 1 metrelik kar üzerinde tek sıra halinde yürüyüşü kameralara yansıdı. Sosyal Paylaşılan videoda; 1 metrelik yumuşak kar üzerinde yürüyen askerler, güçlük çekiyor. Tek sıra halindeki intikalde devam eden tipinin de görüş mesafesini oldukça düşürdüğü görüldü.


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