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Mehmetçiğin teçhizatı nasıl test ediliyor?

07 Şubat 2018, Çarşamba
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı tüm teçhizatlar özel testlerden geçtikten sonra envantere giriyor. A Haber Muhabiri Gamze Elçi bu testlerin yapıldığı merkeze girdi ve Prof. Dr. Necdet Budak'tan test merkezi ile ilgili çok önemli bilgiler aldı.
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