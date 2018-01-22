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Mehmetçiğin Afrin'den ilk görüntüleri geldi

21 Ocak 2018, Pazar
Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katıla Mehmetçiğin ilk görüntüleri geldi. Verilen mola esnasında yakınlarıyla konuştukları görülen askerlerimizin yüzlerinin gülmesi dikkat çekti. İşte o görüntüler...
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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T.C. T.C.

allahım sizleri, tüm mehmetçiğimizi korusun.

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evet1
hayır0
cevapla 21.01.2018 18:09
Mahmut Mahmut

Bütün millet olarak desteklerimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 21.01.2018 15:31
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