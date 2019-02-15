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Mehmet Siyam Kesimoğlu: İnce’nin yanında olduğum için aday gösterilmedim

15.02.2019 10:40

CHP’den istifa eden Kesimoğlu, kameraların karşısına geçti. “CHP yönetimine isyan ediyorum. İnce’nin yanında olduğum için aday gösterilmedim” dedi.


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