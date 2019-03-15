Haberler Web TV Mehmet Özhaseki'den sahte senet skandalıyla ilgili Mansur Yavaş'ı zora sokacak 4 soru

Mehmet Özhaseki'den sahte senet skandalıyla ilgili Mansur Yavaş'ı zora sokacak 4 soru

15.03.2019 11:02

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı Ankara adayı Mehmet Özhaseki, "Basının karşısına çıktı. Soru almadan sessizce bırakıp çekti gitti. Mağdur edebiyatı yaptı. Ömer Çelik'i ve şahsımı suçladı. Suçladığın kişi senin arkadaşın biz tanımıyoruz ki..." dedi. Özhaseki, Yavaş'ı zora sokacak 4 soru yöneltti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları