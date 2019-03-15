Mehmet Özhaseki'den sahte senet skandalıyla ilgili Mansur Yavaş'ı zora sokacak 4 soru 15.03.2019 11:02

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı Ankara adayı Mehmet Özhaseki, "Basının karşısına çıktı. Soru almadan sessizce bırakıp çekti gitti. Mağdur edebiyatı yaptı. Ömer Çelik'i ve şahsımı suçladı. Suçladığın kişi senin arkadaşın biz tanımıyoruz ki..." dedi. Özhaseki, Yavaş'ı zora sokacak 4 soru yöneltti.