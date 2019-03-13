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Mehmet Özhaseki'den Mansur Yavaş açıklaması

13.03.2019 11:19

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki A Haber'de soruları yanıtladı. Özhaseki, Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalıyla ilgili sorulan bir soruya," Dürüstçe çıkıp anlat, bu senedi sen mi düzenledin? Suçladığının adamla neden iş birliği yaptın?" dedi.


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