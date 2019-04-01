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Mehmet Özhaseki: Binlerce sandıkta hata var!

01.04.2019 17:49

AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, "Binlerce sandıkta bariz hatalar var. Millet ne oy vermişse o çıksın istiyoruz" dedi.


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