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Mehmet Aslan: Meral Akşener'in oyu yüzde 17 buçuk

26 Temmuz 2018, Perşembe

İYİ Parti'den girdiği seçimlerde vekil seçilemeyen Mehmet Aslan, Meral Akşener'in oyunun yanlış hesaplandığını söyledi.

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