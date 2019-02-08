Mehmet Ali Erbil'den ilk mesaj

Ekim ayından bu yana tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Mehmet Ali Erbil, 62 yaşına bastı. Ünlü sanatçı ilk kez sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak doğum gününü kutlayanlara, dualarıyla yanında olanlara teşekkür etti.
Mehmet Ali Erbil'den ilk mesaj08.02.2019 19:52
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