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Mehmet Ali Erbil'den ilk mesaj

08.02.2019 19:52


Ekim ayından bu yana tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Mehmet Ali Erbil, 62 yaşına bastı. Ünlü sanatçı ilk kez sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak doğum gününü kutlayanlara, dualarıyla yanında olanlara teşekkür etti.

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