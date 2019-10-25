Zorlu bir tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz temmuz ayında hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil, 'Hababam Sınıfı' ile setlere döndü. 'Hababam Sınıfı' serisinin yeni filminde rol alacak olan Mehmet Ali Erbil, ilk set gününü Instagram'da takipçileriyle paylaştı. 62 yaşındaki şovmene, abisi Mustafa Erbil ile dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etti.
Mehmet Ali Erbil, 'Hababam Sınıfı' ile setlere döndü25.10.2019 17:11
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