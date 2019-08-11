Mehmet Ali Erbil dede oluyor! İşte Erbil'in açıklaması

Mehmet Ali Erbil'e kızı Sezin Erbil'den müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil dede olacağını açıkladı. Mehmet Ali Erbil'in Instagram'dan dede olacağını açıklaması üzerine ünlü şovmenin bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı. İşte Mehmet Ali Erbil'in büyük sevinci...
Mehmet Ali Erbil dede oluyor! İşte Erbil'in açıklaması11.08.2019 10:27
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