Meghan Markle'ın bebeği Archie hakkında kafa karıştıran gen gerçeği: Biyoloji yasalarına göre... 25.09.2019 16:04

Meghan Markle ile Prens Harry'nin evlliği tüm dünyada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. İngiliz kraliyet ailesinin kurallarına uymayan gelin Meghan Markle ile Prens Harry, evlendikten kısa bir süre sonra çocuk sahibi olacaklarını duyurmuş ve geçtiğimiz Mayıs ayında oğulları Archie'yi kucaklarına almışlardı. İngiliz kraliyet ailesinin en genç üyesi olan Archie, bugüne kadar ya battaniyeler içinde ya da başında bereyle ve uzaktan görüntüleniyordu. Archie'nin yüzünü ilk kez tam bir şekilde görenlerin kafasında oluşan soru işareti gündeme damga vurdu. Kraliyetin yeni üyesi Archie neden annesi Meghan Markle'a hiç benzemiyor?