Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Viktoria Plzen (Çekya)-Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu22.07.2019 13:31
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