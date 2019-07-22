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Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu

22.07.2019 13:31

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Viktoria Plzen (Çekya)-Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


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