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Medipol Başakşehir Okan Buruk ile anlaşmaya vardı

30.05.2019 15:57

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'a veda eden teknik direktör Okan Buruk prensipte anlaştı.


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