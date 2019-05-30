Medipol Başakşehir Okan Buruk ile anlaşmaya vardı

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'a veda eden teknik direktör Okan Buruk prensipte anlaştı.
Medipol Başakşehir Okan Buruk ile anlaşmaya vardı30.05.2019 15:57
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