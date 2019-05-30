Medipol Başakşehir Abdullah Avcı için veda videosu yayınladı 30.05.2019 15:17

Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından Medipol Başakşehir, kendileriyle başarılı sezonlar geçiren Abdullah Avcı için bir veda videosu yayınladı. İşte Başakşehir'in Abdullah Avcı için yayınladığı o video...