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Medipol Başakşehir Abdullah Avcı için veda videosu yayınladı

30.05.2019 15:17

Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından Medipol Başakşehir, kendileriyle başarılı sezonlar geçiren Abdullah Avcı için bir veda videosu yayınladı. İşte Başakşehir'in Abdullah Avcı için yayınladığı o video...


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