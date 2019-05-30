Medipol Başakşehir Abdullah Avcı için veda videosu yayınladı

Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından Medipol Başakşehir, kendileriyle başarılı sezonlar geçiren Abdullah Avcı için bir veda videosu yayınladı. İşte Başakşehir'in Abdullah Avcı için yayınladığı o video...
Medipol Başakşehir Abdullah Avcı için veda videosu yayınladı30.05.2019 15:17
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