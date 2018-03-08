Meclis'te HDP'lileri susturan fotoğraflar

Meclis Genel Kurulu'ndaki HDP'li vekiller, 8 Mart Kadınlar Günü üzerinden AK Parti hükümetine yönelik suçlamalarda bulundu. Cinsel taciz tartışmalarının da yaşandığı sırada kürsüye çıkan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, gösterdiği fotoğraflarla HDP sıralarının sessizliğe gömülmesine neden oldu.
Meclis'te HDP'lileri susturan fotoğraflar08 Mart 2018, Perşembe
- Afrin'de sivillere bombalı tuzak!
- Tankların korkulu rüyası
- Afrin'e giden yolda 'kuzey kilidi ' açıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o isimlere çok sert tepki
- Erdoğan: "Her adımını takip edeceğim"
- Zeytin Dalı şehidi Bekir Evren'in son görüntüleri
- YPG'li keskin nişancının vurulma anı
- CHP'li üye, MHP'li kadın meclis üyesinin üzerine yürüdü
- Kalitesiz şarj aletleri tehlike saçıyor
- Afrin'de kullanılacak yerli ÇNRA mühimmatı
- Türk füzesi SOM-J F-35'lere entegre ediliyor
- Moody's'den skandal Türkiye kararı
kalan karakter 1000
Helal olsun, buradan tum kadinlarimiza, kizlarimiza, annelerimize ninelerimize tum bayanlara saygilar sevgiler.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.