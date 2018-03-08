Meclis'te HDP'lileri susturan fotoğraflar 08 Mart 2018, Perşembe

Meclis Genel Kurulu'ndaki HDP'li vekiller, 8 Mart Kadınlar Günü üzerinden AK Parti hükümetine yönelik suçlamalarda bulundu. Cinsel taciz tartışmalarının da yaşandığı sırada kürsüye çıkan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, gösterdiği fotoğraflarla HDP sıralarının sessizliğe gömülmesine neden oldu.