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Meclis'te HDP'lileri susturan fotoğraflar

08 Mart 2018, Perşembe

Meclis Genel Kurulu'ndaki HDP'li vekiller, 8 Mart Kadınlar Günü üzerinden AK Parti hükümetine yönelik suçlamalarda bulundu. Cinsel taciz tartışmalarının da yaşandığı sırada kürsüye çıkan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, gösterdiği fotoğraflarla HDP sıralarının sessizliğe gömülmesine neden oldu.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Osmanli Osmanli

Helal olsun, buradan tum kadinlarimiza, kizlarimiza, annelerimize ninelerimize tum bayanlara saygilar sevgiler.

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cevapla 08.03.2018 13:28
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