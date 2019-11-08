HDP bu kez ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı üzerinden provokasyona kalkıştı ama 'Cumhur İttifakı' buna izin vermedi. HDP'li Erdal Aydemir'in çarpıtmaya çalıştığı olayın aslını AK Parti'li Mehmet Muş ortaya koydu. Aydemir Meclis kürsüsünden Zazaca konuşarak provokasyona devam etmek istedi ama bu kez devreye Meclis Başkanvekili Levent Gök girerek konuşmasını Türkçe yapması konusunda Aydemir'i uyardı. AK Parti, CHP ve İYİ Partili milletvekilleri de HDP'li Aydemir'in Zazaca konuşmasına tepki gösterdi. İşte o anlar...
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