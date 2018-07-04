"Meclis'te çocuk istismarı komisyonunu AK Parti engelledi" yalanı böyle işfa oldu

"Meclis'te çocuk istismarı komisyonunu AK Parti engelledi" yalanı böyle işfa oldu03 Temmuz 2018, Salı
"Meclis'te çocuk istismarı komisyonu kurulmasını AK Parti engelledi" yalanını sosyal medyada yayan klavye tetikçilerinin yalanı ortaya çıkan görüntülerle deşifre oldu.
Söz konusu görüntüler, araştırma komisyonunun kurulup oy birliği ile kabul edildiğini gözler önüne seriyor...
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