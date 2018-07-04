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  • "Meclis'te çocuk istismarı komisyonunu AK Parti engelledi" yalanı böyle işfa oldu

"Meclis'te çocuk istismarı komisyonunu AK Parti engelledi" yalanı böyle işfa oldu

03 Temmuz 2018, Salı

Son günlerde Türkiye'yi kahreden çocuk istismarı ve cinayet haberlerinin ardından siyaset istismarcıları da bu üzücü haberleri adeta fırsat bilerek siyasal kampanya yürütme peşine düştü.

"Meclis'te çocuk istismarı komisyonu kurulmasını AK Parti engelledi" yalanını sosyal medyada yayan klavye tetikçilerinin yalanı ortaya çıkan görüntülerle deşifre oldu.

Söz konusu görüntüler, araştırma komisyonunun kurulup oy birliği ile kabul edildiğini gözler önüne seriyor...
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