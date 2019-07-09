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Mecidiyeköy'de izolasyon yapılan 5 katlı iş merkezinin çatısı alev alev yandı

09.07.2019 20:26

Mecidiyeköy'de, izolasyon çalışması sırasında çıkan yangında, 5 katlı iş merkezinin çatı katı alev alev yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çalışanlar korkudan sokağa döküldü.


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