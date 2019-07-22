meb.gov.tr: 22 Temmuz LGS tercih sonuçları son dakika MEB açıkladı! İşte E-okul LGS yerleştirme sonucu 22.07.2019 10:16

meb.gov.tr: 22 Temmuz LGS tercih sonuçları son dakika MEB açıkladı! İşte E-okul LGS yerleştirme sonucu. LGS tercih sonuçları yüz binlerce öğrenci tarafından bekleniyordu. Yakın bir süreçte tercih işlemini gerçekleştiren öğrenciler şimdi LGS tercih sonuçlarına odaklanmıştı. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında LGS tercih sonuçları açıklandı mı sorusu yer alıyor. Peki, öğrencilerin heyecanla beklediği LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin detaylar... Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir. Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS tercih sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. LGS 2019 tercih sonuçlarının ardından öğrencilerin nakil başvuruları başlayacak.

LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Sonuçları öğrenmek için e-Okul sitesi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Sonrasında "Resimdeki Rakamlar", "Öğrenci TC Kimlik Numarası", "Öğrenci Okul Numarası" yazan boşlukları sırasıyla doldurup "Giriş" butonuna basmanız yeterli olacaktır.

E-Okul sisteminin ikinci kısmında ise öğrenciye ait kişisel bilgiler doldurulacaktır.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİH TAKVİMİ

29 Temmuz – 2 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

5 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

5-8 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

ANADOLU LİSELERİNİN TAMAMI DOLDU

LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu. Sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin geçen yıl yüzde 74 olan doluluk oranı bu sene yüzde 98'e yükseldi. Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerin yüzde 91'i ilk üç tercihinden birine yerleşti.

LİSE YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda iki dönem halinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak. 1. nakil sonuçları 5 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak. 2. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli "Engelli Sağlık Kurulu Raporu" ve ortaöğretim kademesine yönelik "Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu" doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir..



YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir.

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.

b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli "Engelli Sağlık Kurulu Raporu" ve ortaöğretim kademesine yönelik "Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu" doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İLE ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemine öğrenci girişi yapmak için e-okul.meb.gov.tr adresine tıklayın. Karşınıza gelen mavi ekranın sol tarafında bulunan bilgileri doldurun. Ardından sisteme girişiniz başarılı bir şekilde sağlanacaktır.

E-OKUL'DA HANGİ BİLGİLER BULUNUR?

Haftalık ders programı: Ders programına göre hangi günlerde hangi derslerin olduğu görülebilir.

Not bilgisi: Öğrencilerin başarı durumu güncel olarak bu bölümden takip edilebilir. Sınavlardan, sözlülerden, ödevlerden alınan puanlar öğretmenler tarafından sisteme girildikten sonra görülebilir. Devamsızlık bilgisi: Öğrencinin hangi gün okula gittiği hangi gün gitmediği bilgisine ulaşılabilir. Bunun dışında geç kalma durumları da bu bölümden görülebilir.

Sınav tarihleri: Sınav takvimleri belli olduktan sonra, bu bölümde yayınlanır. Öğrenciler ve veliler sınav programının takibini yapabilir. Bu bilgiler dışında; alınan belgeler, diploma puanı, okunan kitaplar, nakil durumu, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon yemek menüsü, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon izin bilgileri gibi bilgilere de E-Okul ile ulaşılabilir.