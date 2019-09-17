Haberler Web TV MEB'den Mahmut Tuncer açıklaması (Video)

MEB'den Mahmut Tuncer açıklaması (Video)

17.09.2019 16:58

Milli Eğitim Bakanlığınca, sosyal medyada paylaşılan, sanatçı Mahmut Tuncer’e ait görsel ve sözlerine yer verilen kitabın okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı ve eğitim materyali olmadığı bildirildi.


Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sosyal medyada dolaşan Mahmut Tuncer'in sözünün ve görselin yer aldığı kitaba ilişkin açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sosyal medyada paylaşılan, sanatçı Mahmut Tuncer'in görseline ve sözlerine yer verilen kitabın okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı ve eğitim materyali olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımda yer verilen söz konusu kitap, okullarımızda öğrencilerimize sunulan ders kitabı ve eğitim materyali değildir." ifadelerine yer verildi.

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