MEB son dakika açıklaması ortaöğretimde liselerde yeni dönem nasıl olacak? 17.05.2019 10:19

MEB tarafından yeni bir açıklama geldi. Bu bağlamda liselerde yeni bir dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ortaöğretimde yeni modeli yarın kamuoyuna açıklayacak.