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MEB son dakika açıklaması ortaöğretimde liselerde yeni dönem nasıl olacak?

17.05.2019 10:19

MEB tarafından yeni bir açıklama geldi. Bu bağlamda liselerde yeni bir dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ortaöğretimde yeni modeli yarın kamuoyuna açıklayacak.


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