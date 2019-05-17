MEB tarafından yeni bir açıklama geldi. Bu bağlamda liselerde yeni bir dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ortaöğretimde yeni modeli yarın kamuoyuna açıklayacak.
MEB son dakika açıklaması ortaöğretimde liselerde yeni dönem nasıl olacak?17.05.2019 10:19
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