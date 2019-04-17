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Mazbatayı almaya giden İmamoğlu'nun beraberindeki CHP'li grup taşkınlık çıkardı!

17.04.2019 18:32

Mazbatasını almaya gelen İmamoğlu'nun beraberindeki CHP'li grup Çağlayan Adliyesi'nde taşkınlık çıkardı. Güvenlik görevlilerini iterek içeri girmeye çalışan gurup üyeleri Çağlayan'da bulunan İl Seçim Kurulu'nun pencerelerini kırıp çirkin görüntüler eşliğinde içeri daldı.


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