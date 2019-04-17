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Mazbata daveti ne anlama geliyor? İşte İstanbul seçimlerindeki son durum: "Hukuki süreç sonuçlanmadı"

17.04.2019 16:45

Son dakika haberi... Avukat Mehmet Sarı ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, itiraz süreci sonuçlanmadan İl Seçim Kurulu tarafından Ekrem İmamoğlu'na mazbata daveti gönderilmesini yorumladı. Mazbata verilmesi ne anlama geliyor? Süreç tamamlandı mı? İşte Mazbata tartışmaları ekseninde sıcağı sıcağına ilk değerlendirmeler;


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