Mayınlı alanda çıkan yangına TOMA'lı müdahale

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangına, jandarmanın Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.
Mayınlı alanda çıkan yangına TOMA'lı müdahale05.07.2019 02:18
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