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Mayınlı alanda çıkan yangına TOMA'lı müdahale

05.07.2019 02:18

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangına, jandarmanın Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.


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