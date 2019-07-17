Mavi yelken balığı Antalya Kemer'de görüntülendi! İnsanlar için bir tehlikesi var mı? 17.07.2019 19:21

Dünyanın en hızlı deniz canlısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yavru mavi yelken balığı (Marlin Fish Spearfishing), Antalya'nın Kemer ilçesinde görüntülendi. Su Ürünler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İsmail Burak Daban A Haber canlı yayınına katılarak Mavi yelken balığının Akdeniz'de görüntülenmesini değerlendirdi. Daban, Mavi yelken balığının ekonomik değeri var mı? Mavi yelken balığının insanlar için bir tehlikesi var mı? gibi merak edilen soruları yanıtladı. İşte İsmail Burak Daban'ın konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları...