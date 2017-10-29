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: 'Türkiye olarak bu kadar mülteciye ev sahipliği yapmanızı takdir ediyorum.'

28 Ekim 2017, Cumartesi
ABD'li aktör , Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 54'üncüsü düzenlenen "Uluslararası " kapsamında Antalya'ya geldi. Ünlü oyuncu ve yönetmen Matt Dillon verdiği röportajda Türkiye'yi böyle övdü...
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