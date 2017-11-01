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Matt Dillon, A Haber'e konuştu

31 Ekim 2017, Salı
54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Onur Ödülü'ne layık görülen ABD’li oyuncu ve yönetmen Matt Dillon A Haber'e Konuştu. Dünyaca ünlü aktör, mülteciler için yaptığı çalışmaları anlattı. Milyonlarca mülteciye kapılarını açan Türkiye’ye de övgüler yağdırdı. İşte A Haber'den Eda Ulusoy'un özel röportajı...
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