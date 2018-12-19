Haberler Web TV MasterChef Murat Özdemir'in komşuları konuştu

MasterChef Murat Özdemir'in komşuları konuştu

19 Aralık 2018, Çarşamba

Papağana yaptığı işkence görüntülerini sosyal medyada paylaşmasıyla gündeme gelen Murat Özdemir dün akıl hastanesine gönderildi. Murat Özdemir'in komşuları cani Özdemir hakkında konuştu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları