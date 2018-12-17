MasterChef Murat Özdemir'den kuşa işkence! 17 Aralık 2018, Pazartesi

Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasıyla ünlenen Murat Özdemir yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine çekti. Bir papağanın boğazını sıkarak işkence ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Murat Özdemir sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.