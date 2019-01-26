Maskeleri düştü! İşte market fırsatçılarının 2017 ile 20118 yılı cirolarını deşifre eden tablo 26 Ocak 2019, Cumartesi

Başkan Erdoğan, döviz kuru saldırısını fırsat bilerek fiyatları arttıran market sahiplerine dövizdeki düşüşün altını çizerek fiyatlardaki fahiş artışın hesabını sordu! Serbest piyasa şemsiyesi altına gizlenen Türkiye'nin önde gelen 5 marketler zincirinin 2017 ile 2018 yılı cirolarını A Haber deşifre etti. İşte dikkat çeken o tablo ve detaylar...