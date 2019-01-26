Başkan Erdoğan, döviz kuru saldırısını fırsat bilerek fiyatları arttıran market sahiplerine dövizdeki düşüşün altını çizerek fiyatlardaki fahiş artışın hesabını sordu! Serbest piyasa şemsiyesi altına gizlenen Türkiye'nin önde gelen 5 marketler zincirinin 2017 ile 2018 yılı cirolarını A Haber deşifre etti. İşte dikkat çeken o tablo ve detaylar...
Maskeleri düştü! İşte market fırsatçılarının 2017 ile 20118 yılı cirolarını deşifre eden tablo26 Ocak 2019, Cumartesi
- Maskeleri düştü! İşte market fırsatçılarının 2017 ile 20118 yılı cirolarını deşifre eden tablo
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