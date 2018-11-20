Masada ittifak konusu var 20 Kasım 2018, Salı

AK Parti ile MHP yerel seçime, tek başlarına girme kararlarını açıklamışlardı ancak Cumhur İttifakı'nın devam ettiği vurgulanmıştı. Yarın yapılacak görüşme ittifak arayışlarında yeni bir sayfa açılıp açılmayacağını ortaya koyacak. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmede yerel seçim süreciyle birlikte, iç ve dış politikadaki son gelişmeleri de ele alacakları belirtiliyor.