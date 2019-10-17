Haberler Web TV Masada da sahada da kazandık! Terör örgütü çekiliyor...

Masada da sahada da kazandık! Terör örgütü çekiliyor...

17.10.2019 22:13

Başkan Erdoğan dün gerçekleştirilen AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili operasyonu bitirme şartını açıkladı. “Terör örgütü, silahlarını bırakıp güvenli bölgeden çekilirse operasyon bitecek.” İfadelerini kullandı. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşmenin ardından yapılan açılamada Pence, YPG'nin 120 saat içinde çekileceğini duyurdu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları