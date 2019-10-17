Masada da sahada da kazandık! Terör örgütü çekiliyor...

Başkan Erdoğan dün gerçekleştirilen AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili operasyonu bitirme şartını açıkladı. “Terör örgütü, silahlarını bırakıp güvenli bölgeden çekilirse operasyon bitecek.” İfadelerini kullandı. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşmenin ardından yapılan açılamada Pence, YPG'nin 120 saat içinde çekileceğini duyurdu.
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