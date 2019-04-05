İçişleri Bakanlığı'nden son dakika açıklaması: Mart ayında 84 terörist etkisiz hale getirildi.
Mart ayında PKK'ya ağır darbe!05.04.2019 18:42
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