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Mart ayında PKK'ya ağır darbe!

05.04.2019 18:42

İçişleri Bakanlığı'nden son dakika açıklaması: Mart ayında 84 terörist etkisiz hale getirildi.


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