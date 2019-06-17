Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı (Video)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik oranı, şubat ayında geçen yıla göre 4,1 puan artarak yüzde 14,7'ye yükselmişti. İşsiz sayısı 4 milyon 730 bine ulaşmıştı.
İşsizlik, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 4.0 puan artışla yüzde 14.1 düzeyine yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişiye çıktı.
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