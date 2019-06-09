Marmaris’te yolcu otobüsü cayır cayır yandı, 25 yolcu ölümden döndü 09.06.2019 15:12

Muğla’nın Marmaris ilçesinden Şırnak’a giden yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanarken, içerisindeki 25 yolcu ölümden döndü.