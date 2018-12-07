Marmaris’te yaşanan hortum dehşeti kameralarda 07 Aralık 2018, Cuma

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan hortum felaketiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntü felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde 21 Kasım’da 2 hortum oluşmuştu. Hortum özel bir şirkete ait marinada büyük hasara yol açmıştı. O gün yaşanan felaketle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde park halindeki bir otomobil sürüklenerek iskeleye savruluyor. 5 kişi ise hortuma kapılmaktan son anda kurtuluyor. Hortumdan en çok etkilenen yer olan marinada hasar tespit çalışmaları devam ediyor.