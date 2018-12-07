Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan hortum felaketiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntü felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde 21 Kasım’da 2 hortum oluşmuştu. Hortum özel bir şirkete ait marinada büyük hasara yol açmıştı. O gün yaşanan felaketle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde park halindeki bir otomobil sürüklenerek iskeleye savruluyor. 5 kişi ise hortuma kapılmaktan son anda kurtuluyor. Hortumdan en çok etkilenen yer olan marinada hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Marmaris’te yaşanan hortum dehşeti kameralarda07 Aralık 2018, Cuma
- Arda Turan'ın burnunu kırdığı Berkay, alkolü fazla kaçırınca trafiği birbirine kattı
- Marmaris’te yaşanan hortum dehşeti kameralarda
- Bolu Dağı’nda kar yağışı başladı
- Fransa'da lise öğrencileri gözaltına alındı
- Hakan Atilla davasında flaş gelişme! İşte Hakan Atilla'nın serbest kalacağı tarih
- İstanbul Bayrampaşa'da yangın! Çok sayıda yaralı var
- Video izleyen doktorların cezası belli oldu!
- Otobüs yayaların arasına böyle daldı!
- Kuşlarına bakan çocukları tekme tokat dövdü!
- Başkent'te kontrolden çıkan belediye otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı
- İHA pilotu aranıyor! İşte başvuru şartı
- Türkiye bu operasyonu konuşuyor! MOSSAD ve MİT...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.