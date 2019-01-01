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Marmaris'te sel felaketi

01 Ocak 2019, Salı

Marmaris'te yaşanan şiddetli yağış sonrası evler, otomobiller su altında kaldı.


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