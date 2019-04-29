İstanbul Valiliği, iddia üzerine Marmaray'ın üzerine çıkan bir şahsın yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığını bildirdi.
Marmaray'da akılalmaz iddialaşma! Az kalsın canından oluyordu29.04.2019 01:50
- Marmaray'da akılalmaz iddialaşma! Az kalsın canından oluyordu
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