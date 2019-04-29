Haberler Web TV Marmaray'da akılalmaz iddialaşma! Az kalsın canından oluyordu

Marmaray'da akılalmaz iddialaşma! Az kalsın canından oluyordu

29.04.2019 01:50

İstanbul Valiliği, iddia üzerine Marmaray'ın üzerine çıkan bir şahsın yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığını bildirdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları