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Marmara ve Ege'de 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul Valiliği ve Ayvacık Belediye Başkanı'ndan açıklama

20.02.2019 22:34

Marmara Bölgesi genelinde hissedilen, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul’da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi. Deprem İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırıkkale ve Bursa'da hissedildi. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Deprem yaklaşık 45 saniye sürdü, merkezde yıkıntı yok" dedi.


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