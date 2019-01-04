Önceki gün meydana gelen sağanak yağış sonrası suyla taşınan çamur nedeniyle Marmara Denizi kahverengiye büründü. Marmara denizi havadan böyle görüntülendi.
Marmara denizi havadan böyle görüntülendi!04 Ocak 2019, Cuma
- Marmara denizi havadan böyle görüntülendi!
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