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Marmara denizi havadan böyle görüntülendi!

04 Ocak 2019, Cuma

Önceki gün meydana gelen sağanak yağış sonrası suyla taşınan çamur nedeniyle Marmara Denizi kahverengiye büründü. Marmara denizi havadan böyle görüntülendi.


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