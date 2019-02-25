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Marketlerin kâr tezgahı devam ediyor!

25.02.2019 12:17

Kar yağışı ile pazarcıların tezgah açamaması marketlerin ekmeğine yağ sürdü. Yapılan göstermelik indirimler geri çekildi. Patlıcan 13, kırmızı biber 12 liraya rafa çıktı. Sebzeden deterjana, yağdan yumurtaya tüm ürünlere zam geldi.


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