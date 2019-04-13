Margaritis Schinas'tan Türkiye'nin ekonomik atılımlarına övgü 13.04.2019 20:52

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, "Türkiye seçim dönemini geride bırakarak önümüzdeki 4 yıl boyunca istikrar dönemine giriyor. Bunu bir fırsat olarak görebiliriz." dedi. Schinas'in bir diğer dikkat çeken açıklaması da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın duyurduğu ekonomik reformla ilgiliydi. Schinas "Yakın zamanda açıklanan ekonomik reform programı da olumlu bir adım." açıklamasını yaptı.