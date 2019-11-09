Mardin'in Kızıltepe'de bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri arama yaptıkları bir evde 217 adet canlı akrep ele geçirdi. Muhafaza altına alınan akrepler önce Kızıltepe Belediyesi Zabıta görevlilerine, daha sonra da Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı-Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibine teslim edildi.
Mardin'in Kızıltepe'de bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi09.11.2019 23:18
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