Haberler Web TV Mardin'de teröristlerin sığınak olarak kullandığı mağaraya operasyon

Mardin'de teröristlerin sığınak olarak kullandığı mağaraya operasyon

19.03.2019 16:08

Mardin Dargeçit ilçesindeki operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi, çöken sığınağın altında kaldığı değerlendirilen 2 teröristin cesedine ulaşılmaya çalışılıyor.


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