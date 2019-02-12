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Mardin'de silahlı kavga! Yaralılar var...

12.02.2019 17:49

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 2 ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.


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