Haberler Web TV Mardin'de rapor vermeyen doktor çifte saldırı

Mardin'de rapor vermeyen doktor çifte saldırı

02.07.2019 23:17

Mardin Devlet Hastanesi'nde görevli doktor çift Ayşe ile Davut Sakız, rapor vermedikleri 2 kişi tarafından cadde ortasında saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına kaydedilirken, hastanede tedaviye alınan çiftin şikayeti üzerine 2 kişi gözaltına alındı.


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