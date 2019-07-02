Mardin'de rapor vermeyen doktor çifte saldırı

Mardin Devlet Hastanesi'nde görevli doktor çift Ayşe ile Davut Sakız, rapor vermedikleri 2 kişi tarafından cadde ortasında saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına kaydedilirken, hastanede tedaviye alınan çiftin şikayeti üzerine 2 kişi gözaltına alındı.
Mardin'de rapor vermeyen doktor çifte saldırı02.07.2019 23:17
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